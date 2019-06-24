Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirilmesini sağlamak adına okullarda seçmeli olarak hukuk ve adalet dersi verilmeye başlamıştı. 2013-2014 öğrenim yılında 6,7 ve 8’nci sınıflarda okutulan seçmeli hukuk dersini sadece 26 bin 868 öğrenci tercih etmişti. Ancak öğrencilerin her sene hukuka olan alakasının arttığı dikkat çekti. Bu rakamın 2018-2019 öğretim yılında yüzde yüz artarak 126 bin 847 öğrenciye çıktığı görüldü. Öğrenciler tarafından hukuk dersine yoğun talep olunca Adalet Bankalığı da harekete geçti. Bakanlık önümüzdeki ders yılında daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Bakanlık, tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına yazı gönderdi. Yazıda “Hukuk fakültelerini seçen öğrencilerin sayısının artırılması için adliye ziyaretleri gerçekleştirerek farkındalık oluşturun” denildi. Projesi sayesinde savcılar, okullarda bilgilendirme yapacak. Böylelikle öğrenciler işleyişi yakından öğrenme fırsatı bulacak. Bakanlık ayrıca, hukuk dersi ile ilgili tanıtım için kamu spotu hazırladı.