Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl bin 176 öğrencinin diploma aldığı Koç Üniversitesinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zafer Çavdar okul birincisi oldu. Sabancı Üniversitesi de lisans programlarında 17. dönem mezunlarını verdi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Naci Ege Saraç, okulu birincilikle tamamladı. Mezunlar diplomalarını olarak, büyük sevinç yaşadı.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman “Bu diplomalar, altından kıymetli. Her birinize önemli kapılar açılacaktır. Çok çalışkan ve üretken olun. Değişik dilleri öğrenmeye gayret edin. Yepyeni, hayret verici teknolojik bir dünyaya doğru hızla gittiğimizin hepimiz bilincindeyiz. Ama her şeyden evvel iyi insan olmaya gayret ediniz” dedi.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise, mezunlara şu tavsiyelerde bulundu: Zorluklarla karşılaştığınızda, evrensel değerler yolunuzu aydınlatan ışık olsun. Sizi siz yapan; ne kadar üretici, cesur, alçak gönüllü, sağduyulu ve vicdanlı olduğunuzdur.