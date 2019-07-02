Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Dünyanın dört bir yanında merkezleri bulunan UNITAR’a bağlı CIFAL merkezleri, Türkiye’de ilk defa Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerine başlayacak. Ortaklık çerçevesinde merkez için imzalar atılırken, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’e Nikhil Seth tarafından BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı unvanı, Birleşmiş Milletler Sertifikası (UNC) ve Birleşmiş Milletler bayrağı verildi. Yücel “40 yıldır eğitime hizmet ediyorum. Artık sadece Türkiye’de yaptıklarımız değil uluslararası alanda da yaptıklarımız duyulup takdir görmeye başladı. Hem benim için hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir adımın atıldığını düşünüyorum. Başarımızın kaynağında, gelecek yüzyıllara ülkemizi, insanlarımızı nasıl taşıyabiliriz ilke ve prensibinden hiç ayrılmamak yatmaktadır” dedi.