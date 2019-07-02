Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İddiaya göre, Rize’de bir ortaokulda müdür yardımcılığı yapan Y.S.C, 14 Haziran’da öğrencilerin karnelerinin dağıtımının ardından tanıdığı bazı kişilerin çocuklarının notlarını, idareye ait şifre ile e-Okul sistemine girerek ilgili öğretmenlere sormadan yükseltti. Sezon Sonu Değerlendirme Toplantısı öncesi durumu fark eden öğretmenler konu hakkında Y.S.C’ye tepki gösterdi. Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü, hadisenin tespit edilmesinin ardından olayın tüm yönleri ile araştırılması için idari soruşturma başlatarak iki müfettiş görevlendirdi. Önceki gün yapılan toplantıda öğretmenler ve müdür arasında sert tartışmaların yaşandığı belirtildi. Son aşamaya gelindiği öğrenilen soruşturmada notlar da eski hâline getirildi.