Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALES başvuruları bugün başladı. Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Sınav ise 22 Eylül’de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekleri belirtildi.