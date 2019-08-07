Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı. YÖK de üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili değerlendirme raporunu açıkladı. İşte rapordan öne çıkanlar:

∂ 2018 yılında tercih yapma hakkı bulunan aday sayısı 1 milyon 749 bin 144 iken, 2019’da bu sayı 1 milyon 761 bin 394 oldu. Tercih yapan aday sayısı geçen sene 1 milyon 206 bin 811 iken bu sene 1 milyon 113 bin 640 olduğu görüldü. Geçen yıl tercih yapan her 100 adayın 71’i üniversiteli olurken, 2019’da tercih yapan her 100 adayın 81’i üniversiteli oldu.

∂ Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Buna göre, 2019 için ayrılan 824 bin 694 kontenjanın 753 bin 461’ine yerleştirme yapılarak, doluluk oranı yüzde 91,36 oldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak.

DOLULUK NİSPETİ ARTTI

∂ Yıllar arasında karşılaştırma yapıldığında; 2017’de boş kalan kontenjan sayısı 214 bin 383 iken YKS sistemine geçildiği ilk sene 2018’de 128 bin 508, YKS’nin ikinci defa uygulandığı 2019’da ise bu sayı daha da gerileyerek, 71 bin 233 oldu. YÖK’ten yapılan açıklamada “Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017’de programlarda yüzde 76,45 olan doluluk oranı, 2018’de yüzde 84,69’a yükselmiş ve 2019 yılında doluluk oranı daha da artarak yüzde 91,36 olmuştur. Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57 bin 275 azalma sağlanmıştır” denildi. Yani doluluk oranı geçen yıllara göre artış gösterdi.

∂ Sınavsız geçiş uygulamasının kaldırıldığı 2017’den önce meslek lisesi mezunlarının sınava girme eğiliminde olmadıklarını belirten YÖK, bu öğrencilerin sayısında artış olduğunu söyledi. Sınava giren meslek lisesi öğrenci sayısının 2017’de 999 bin 352, 2018’de 1 milyon 93 bin 538, 2019’da ise 1 milyon 133 bin 397 olduğu görüldü.

YERLEŞEN SAYISI YÜKSELDİ

∂ Son üç yıla göre yerleşen aday sayısı yükseldi. YKS’nin ilk senesi olan 2018’de 710 bin 982 olan yerleşen aday sayısı 753 bin 461’e yükseldi. Son üç yılın kontenjan ve yerleşen sayılarına baktığımızda ise; 2017’de boş kontenjan sayısı 910 bin 671 iken, 696 bin 288 aday yerleşti. Boş kontenjan sayısının 839 bin 490 olduğu 2018’de yerleşen sayısı 710 bin 982 oldu. 2019’da boş kontenjan sayısı 824 bin 694 iken, yerleşen sayısı 753 bin 461 olduğu görüldü.

∂ YÖK’ün raporunda, üniversite sınavlarına başvuran aday sayılarında yıllar itibariyle artış yaşandığı görülüyor. 2006’da 1 milyon 678 bin 383 olan sayı, 2017’de 2 milyon 265 bin 844’e, 2018’de 2 milyon 381 bin 412’ye, 2019 yılında ise 2 milyon 528 bin 31’e ulaştı.

∂ 2006 yılı baz alınarak başvuran aday sayıları değerlendirildiğinde; 2017 yılında yüzde 35, 2018’de yüzde 42, 2019’da ise yüzde 51 oranında artış oldu. 2018 ile 2019 yılı kıyaslandığında ise bu sene yükseköğretime başvuru yüzde 6,1 oranında arttı.

YKS’de Anadolu liselerinden toplam 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, imam hatip liselerinden 87 bin 650 ve meslek liselerinden 249 bin 458 öğrenci, bir yükseköğretim programını kazandı. Tercihte bulunan 1 milyon 113 bin 640 adayın 700 bin 764’ü lise, 412 bin 876’sı meslek lisesi mezunu öğrencilerden oluştu.

∂ YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri üniversiteye, yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeyi bekleyecek.

KAYITLAR 19-23 AĞUSTOS'TA

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapanlar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.