Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Selçuk şunları söyledi: 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri noktasında, kişiye özel çalışma programı oluşturan ve eksiklerini belirleyerek onlara tavsiyede bulunan ‘akıllı öneri’ özellikli bir sistem geliştiriyoruz. Bu uygulamayı Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yeni dönemde hizmete açmayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz için kendi performanslarını izleyebilecekleri, eksik oldukları ders konularına ilişkin içeriklerden yararlanabilecekleri, bireyselleştirmeye imkan tanıyan yeni bir platform oluşturulacak. Öğretmenlerimiz için de öğrencilerinin performanslarını, ders eksikliklerini detaylı analiz edebilecekleri, EBA’daki içerik kullanım oranlarını görebilecekleri platform geliştirilecek.

Bakanlığın verilerine göre, FATİH Projesi’nin önemli bir bileşeni olan, öğrenme ortamını derslik ve okulların dışına taşıyan EBA’da hâlihazırda 1 milyon 88 bin 211 kayıtlı öğretmen ve 10 milyon 795 bin 679 kayıtlı öğrenci bulunuyor.