Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışından gelip Türkiye’de eğitim alan öğrenci sayımız her geçen yıl artıyor. Öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmesinin sebebi daha çok kaliteli eğitim ve Türk kültürünü daha yakından tanımak istemeleri öne çıkan etkenler oluyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) göre, son 10 yılda yurt dışından Türkiye’ye gelen öğrenci sayısında yüzde 75 oranında artışla 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 bin kişi eğitim alıyor.

Türkiye, bu alanda dünyanın en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerinden biri... Ülkemizde artan üniversite, araştırma merkezi ve akademisyen sayısı da bu rakamların artışında önemli rol oynuyor.

Türkiye, 2023 yılında 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Benzer şekilde dünyada da, kendi ülkesi dışında eğitim görenlerin sayısı hızla artmakta.

Kendi ülkelerinden başka bir ülkede eğitim gören öğrenci sayısı 1975’te yalnızca 800 bin iken, bu sayı 2010’da 4 buçuk milyona ulaştı. Bugün 7 buçuk milyona ulaşmış bu sayının 2030 yılında ise 20 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, bütün dünyada bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci sayıları da hızla artmakta. 2009 yılında bütün dünyada herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci sayısı 170 milyon iken, 2025 yılında bu sayının 262 milyon olacağı tahmin ediliyor. Bugün dünyanın pek çok ülkesi, uluslararası öğrenci hareketliliğini bir rekabet konusu haline getirmiş olup uluslararası eğitim aracılığıyla ekonomik, kültürel, akademik vb. pek çok alanda faydalar sağlamaya çalışmakta. Ülkemiz bu alandaki çalışmalarını öncelikli olarak, diğer ülkeler ile kurulacak olan karşılıklı ilişkiler açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendirmek.

AKADEMİK GELİŞİM VE ETKİLEŞİM İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER OLDUKÇA ÖNEMLİ

Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma çalışmalarının temeli dört esasa dayanmakta:

*Akademik gelişme ve etkileşim

*Ekonomik kalkınma ve dayanışma

*Sosyal ve kültürel etkileşim

*Siyasi ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi

SAYI HER GEÇEN YIL ARTIYOR