Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kaldı. Bütün Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan da ailelere birkaç tavsiyede bulunmak istedi. Çocukların belli bir uyku rutinine alıştırılması gerektiğini söyleyen Fidan, şunları önerdi: Gece 9 saatlik uyku, çocuğun eğitimi ve okula adaptasyon süreci için şarttır. Yeteri kadar uyumamaları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarında artışa yol açabilir. Tatil dönemlerinde aileler biraz esnek davranır. Ancak eğitim döneminin başlamasına son bir hafta kala çocukların en geç akşam saat 21.00’de yatacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Uykuyu artırabilecek süt, ayran, yoğurt gibi ürünler çocuklara akşamüstü verilmelidir. Yatmadan birkaç saat önce midelerini doldurmamalıyız. Uyudukları ortam sessiz ve karanlık olmalıdır. Çocukların saat 18.00-19.00’dan sonra teknolojik herhangi bir cihazla temasta bulunmaması gerekiyor, çünkü uykuları dağılabiliyor. Yatmadan önce onlara sonu güzel biten bir masal ya da hikâye okuyabiliriz. Bu hem dinlendirici hem de uykuya geçişi hızlandıran bir araç olabiliyor.