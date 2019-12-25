Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıflardan 7 öğrenci dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen okullardan burslu kabul alarak yurt dışında eğitim görme hakkı kazandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere gibi ülkelerden kabul alan öğrenciler, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Fen ve Teknoloji Lisesinin Müdürü Tolga Yıldız'la birlikte mutluluklarını paylaşmak adına BUEK Başkanı Enver Yücel'e ziyarette bulundular. Ziyarette öğrencileri tebrik eden Yücel, “Çok genç yaşta dünyanın en iyi okullarına gidiyorsunuz. Üniversiteyi yurt dışında okuyacaksınız. Oradaki yeni hayatınıza adapte olurken, buradaki eğitim yuvanızdan, ailenizden ve ülkenizden kesinlikle kopmayın” tavsiyelerinde bulundu.

“Ülkemizi temsil edeceksiniz”

Kabul alan öğrencileri ağırlayan BUEK Başkanı Enver Yücel, “Gelecekle ilgili yapacaklarınızı siz zaten bugünden görüyorsunuz. Bizler de sizleri görüyoruz. Bundan 10 sene sonra hem ülkemize hem de dünyaya çok yararlı işler yapacağınızı umuyorum. Gittiğiniz okullar muhteşem okullar, gittiğiniz yerler dünya biliminin en önemli yerleri. Oralarda kurumumuzu, ülkemizi temsil edeceksiniz. Kabul aldığınız okullara gittiğinizde burada almış olduğunuz eğitim alt yapısıyla hiç zorlanmadan okuyabileceğinizi ve seviyenizin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Zaten biz Fen ve Teknoloji Liselerimizle gençlerimize fırsatlar verdiğimiz zaman nelerin olabileceğini gördük. Yeter ki sizlerin önünü açalım. Fen ve Teknoloji Liselerimiz alanında dünya çapında önemli okullar. Bunu ispatladınız. Çok genç yaşta dünyanın en iyi okullarına gidiyorsunuz. Üniversiteyi yurt dışında okuyacaksınız. Gittiğiniz zaman okulunuzdan, ailenizden ve ülkenizden kesinlikle kopmayın. Burayla ilişkilerinizi sürdürün. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini iyi öğrenin ve bu doğrultuda hedeflerinizi gerçekleştirin. Sizinle gurur duyuyorum” dedi.

“Türkiye için bir gurur”

“Amacımız evrensel bilimle, teknolojiyle ülkemizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmektir. Öğrencilerimizin başarıları da bu sürecin ne kadar doğru adımlarla yürütüldüğünün ispatıdır” diyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Öğrencilerimiz dünyanın en itibarlı üniversitelerinden burslu kabuller aldılar. Bu sadece kurumumuz için değil, Türkiye için bir gurur. Fen ve Teknoloji Liselerimiz 13 yıl önce yola çıkarken, Türkiye'nin gelecek projesi olarak yola çıktı ve bugün öğrencilerimizin yaptığı tüm işler bunu gösteriyor. Öğrencilerimiz 13 yıldır dünyanın en iyi üniversitelerinde burslu kabullerle en iyi bölümlerde okuyorlar. Mezuniyet sonrasında da yaptıkları işlerle göğsümüzü kabartıyorlar” diye konuştu.

“Tam burslu olarak okuyacağım”

Northwestern Üniversitesi'nden erken kabul almanın sevincini yaşadığını ifade eden 12. sınıf öğrencisi Ekin Şanvardarlı, duygularını şu ifadelerle aktardı:

“Çocukluğumdan bu yana uzaya çok ilgim var. Daha sonrasında da fark ettim ki Malzeme Bilimi bana hem uzaya hem de bir insanın hücresinin içine kadar geniş bir olanak sağlıyor. Hava bilimleri, roket yapımı ve uzay sanayi tarafında yer almak istiyorum. Bu sebeple tercihimi bu yönde yaptım. Okul tercihim ise en sevdiğim ve çok da istediğim Northwestern Üniversitesi oldu. Okulum hem dünya sıralamasında ilk 20'de yer alıyor hem de benim istediğim alanda dünya birincisi. Oraya başvurduktan bir ay sonra hemen kabulüm geldi. Şimdi tam burslu olarak orada okuyacağım.”

“Kabulde lise hayatım çok etkili oldu”

Kabul sürecinden de bahseden Şanvardarlı, “Kabul sürecinde sorulan çok fazla soru var. Bunlar sınav sonuçlarından, sıralamalardan, testlerden çok daha farklı sorular. ‘Neden seni alalım? ,Neden bu okulu tercih ettin?' gibi sorular var. Orada gerçekten de istekli olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Lise boyunca neler yaptığınızı söylemeniz gerekiyor. Ben şanslıydım. Çünkü dünyanın en başarılı robotik takımlarından birinde bulunma şansım oldu. Bu süre içinde de 8 bin takım içinden sadece üç takıma verilen bir ödülü iki kere kazanma fırsatımız oldu. Kabulümde bunun da etkisi çok fazlaydı ama ödüllerin yanı sıra süreç boyunca lisede yaptığımız etkinlikler de çok etkili oldu” diye konuştu

“Hedefim NASA'ya girmek”

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) yüzde 100 tam burslu erken kabul alan 12. sınıf öğrencisi Berkin Binbaş, “Bölüm olarak iki yıl tercih süresi veriyorlar. Ben bu iki yılda Uzay Mühendisliği başta olmak üzere çeşitli ilgi alanlarımı keşfedeceğim. Hangisi daha çok ilgimi çekerse o alanda ilerlemeyi düşünüyorum ama şu an kafamda Uzay Mühendisliği var. Eğer bu alanda çalışacak olursam hedefim NASA'ya girmek. Ayrıca lisemde Fizik olimpiyatlarına çalışıyoruz. Nitekim geçen yıl TÜBİTAK'ın seçtiği Fizik Milli Takımı'na girmeye de hak kazandım. Uluslararası yarışmalardan madalyalarla döndüm” dedi.

Kabul alan öğrenciler ve okulları;

Mehmet Eren Aldemir -Dartmouth Üniversitesi, Berkin Binbaş -Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Erim Eşref Hakkı -Durham Üniversitesi, Yunus Emre Parmaksız -Princeton Üniversitesi, Ekin Şanvardarlı -Northwestern Üniversitesi, Elif Tucel -Bucknell Üniversitesi, Mahmut Mustafa Tuğtekin-Amsterdam/ Utrecht Üniversitesi.