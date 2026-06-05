Türkiye’nin ihracatı, sadece 14 günlük resmî mesaiyle tamamlanan mayıs ayında 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2026’nın ilk 5 ayındaki ihracat 111,2 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 273,5 milyar dolara ulaştı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalarak 5,6 milyar dolara indiğini, 9 ayın en düşük seviyesini gördüğünü söyledi.

LİDER OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe “5 aylık ihracatta yüzde 0,3, 12 aylık ihracatta ise yüzde 3 artıdayız. Sektörler sıralamasında otomotiv, 3,3 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Otomotivi, 3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,5 milyar dolarla elektrik elektronik izledi” dedi.

TİM Başkanı, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya şeklinde sıralandığını söyledi. TİM ve ihracatçı birlikleri olarak mayıs ayında 16 ticaret heyeti, 3 alım heyeti, 32 fuar katılımı sağladıklarını, haziranda ise 8 sektörel ticaret heyeti, 34 fuar katılımı hedefliyoruz. Takvim kaymaları sebebiyle aylık dalgalanmalar olabilir. Biz her şeye rağmen ‘işimiz üretim gücümüz ihracat’ diyor, hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

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