Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Adayları uyaran rehberlik ve kariyer uzmanı Muhammet Tosun şunları söyledi: Arkadaşlık ilişkileri sınav başarısını olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor. Mesela, düzenli bir şekilde sınava hazırlanan arkadaşınız varsa o, sizi de düzenli çalışmaya teşvik edecektir. Sınava girecek adayın dikkati derslerde olmasa bile o arkadaş ders çalışmaya teşvik edecektir. Sınav motivasyonu hedefi olmayan, ders çalışmayan arkadaşlar ise isteyerek ya da istemeyerek ders dışı etkinlikler için zamanınızı çalacaktır. Öğrenci, motivasyonunu kaybetmişse ona hedefiyle ilgili baskı ve şiddet olmadan küçük hatırlatmalar yapmak lazım. ‘Üniversiteye bu sebepten hazırlanıyorsun, şunu olmak istiyordun değil mi?’ gibi hatırlatmalar yapılabilir.