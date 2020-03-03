Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

“Gemi Yapımı” ve “Denizcilik” alanlarında 2011’den bu yana faaliyet gösteren, 350 öğrencisi bulunan okul 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar 311 mezun verdi. Denizcilik alanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından akreditasyona sahip lisenin öğrencileri, aldıkları teorik derslerin yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle iki sene evvel oluşturulan atölyede çalışıyor.

Mezunların yüzde 70’inin sektörde istihdam edildiği söyleyen Okul Müdürü Hüseyin Aday “Özellikle çevremizde yat inşa ettirmek isteyen vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak düzeydeyiz” dedi. Gemi yapımı alanına bağlı Yat İnşa Dalı 11’inci sınıf öğrencisi Ömürcan Aykır “İleride gemi mimarı ya da mühendisi olmak istiyorum. Mezun olduğumda gelecekte hem işim garanti olacak hem de Türkiye için bir şeyler üretmiş olacağım. Her hâlükârda sonucun hem benim için hem de ülkem için daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.