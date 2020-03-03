Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İki kategoride düzenlenecek olan yarışmada meslek lisesi öğrencilerinden 3D polimer yazıcı, üniversitelerin mühendislik fakültesi öğrencilerinden de 3D karbon-fiber yazıcı tasarlamaları isteniyor. İmalat sanayiinde ana üretim malı olarak kullanılan takım tezgâhlarında yerlilik oranının %15 olduğunu söyleyen TİAD Başkanı Fatih Varlık “Bu yarışmayla hem 2023 için belirlenen ihracat hedefini yakalamak üzere ülkemize destek veriyor hem de Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu yüksek teknolojili üretim araçlarının ve ihtiyaç duyulan tamamlayıcı ekipmanlarının ülkemizde üretilmesi için tasarım altyapısı sağlıyoruz” dedi.