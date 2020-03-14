Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ölümcül koronavirüs hayatımızın birçok noktasında değişiklikleri beraberinde getirdi. Virüsün ardından dünyadaki üniversiteler eğitiminin aksamaması için online sisteme geçiyor. Altyapısı hazır olan Harvard, Stanford, Princeton, New York, Colubia gibi birçok saygın üniversite eğitimlerini günlerdir online sürdürüyor. Vakanın ülkemizde görülmesi sonrası Türkiye’deki üniversitelerde üç hafta eğitime ara verildi. Türkiye’de gerekli yatırımları önceden yapan üniversiteler kolları sıvadı. MEF Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi bazı kurumlar online eğitime geçti. Uzaktan eğitimler sürerken Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) “Üniversitelerde tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak” açıklaması geldi. Alınan karar eğitim camiasında tepkiyle karşılandı.

REKTÖR ŞAHİN: YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

Sorularımızı cevaplayan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin “Bu yanlıştan dönüleceğini umuyorum” dedi. Şahin şunları söyledi: Üniversitelerde 3 haftalık bir tatil yapıldı ama sonrası için de durum belli değil. Uzmanlar virüsün haziran ayında zirve yapacağını söylüyor. Üniversiteleri tümden donduracak mıyız? Alt sınıftaki öğrenci üst sınıfa geçmeyecek mi? Online eğitimle biz bu eksikleri kapatacağız. Harvard ve Stanford bu sisteme geçerek yanlış mı yaptı? Çağı yakalamak gerekir. YÖK, kararını gözden geçirmeli. Fırsat eşitsizliğinden bahsediliyor. Bütün kurumların bütçesi kısıtlanırken üniversitelerin bütçesine dokunulmadı. Devlet üniversiteleri gerekli adımı atmalıydı. YÖK’ün aslında bizi tebrik etmesi gerekirken baş başa kaldığımız duruma bak...

PROF. ERKUT: BUNUN MANTIĞI YOK!

Prof. Dr. Erhan Erkut “Eğitimin geleceğinde online eğitim var. Bu sistemde kapasitesi olan üniversiteye ‘bunu kullanmayacaksın’ demenin mantığı yok” dedi.

EĞİTİMCİ ÜNSAL: KARAR DOĞRU DEĞİL

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal “Teknik yapısı hazır olmayanlardan yola çıkarak yapılan durdurma kararı doğru değil. Hazırlığını yapmamış bütün üniversitelerin de bu süreçten istifade ederek bu altyapıyı hazırlamaları gerekiyor. Üç haftanın uzaması ile öğrencilerin dönem kaybetmeleri daha büyük bir ekonomik ve sosyal yaraya yol açacaktır” diye konuştu.

Tepkilerin ardından YÖK, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacağını açıkladı.

TATİLİ DUYAN OTOGARA KOŞTU

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın okulların tatil edildiğini açıklamasının hemen ardından seyahat firmalarında hareketlilik başladı. Birçok öğrenci, ailelerinin yanına dönmek için otogarlara akın etti, ülke genelinde otogarlarda yoğunluk yaşandı. Gelen taleplerin fazla olması sebebiyle seyahat firmalarının internet sitelerinde yavaşlamalar meydana gelirken, öğrenciler bilet bulmakta güçlük çekti. Otobüs firmaları seferlerin aksamadan devam etmesi için ek seferler koydu. Armağan Yılmaz İHA