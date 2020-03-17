Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ülkemizde koronavirüs vakasının görülmesinin ardından okullar bu hafta tatil… Ardından gelen 23 Mart’ta başlayan bir haftalık süreç için de dersler online olacak. Öğrencilerin bu süreçte eğitimden geri kalmaması için internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) devreye girecek. 2012’de Fatih Projesi kapsamında geliştirilen EBA yıllardır ‘gereksiz bir yatırım’ denilerek eleştirilerin odağındaydı. Daha önceki iki bakanlığın üzerine tuğla koyarak geliştirdiği EBA, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile tamamen yenilendi. Geçen ay tanıtımı yapılan EBA sınıflara göre derslerin anlatımı, videolar ve çeşitli projeler ile büyük bir ansiklopediyi andırıyor. Uzaktan eğitim sistemi ilk defa Elâzığ’daki deprem bölgesinde kullanıldı. Burada bazı eksiklikler ortaya çıkmıştı. Bütün bu prüzler de giderildi. Eksik konular için öğretmenler kamera karşısına geçti.

EKSİKLERİ TESPİT EDİYOR

EBA, okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin öğrenme yolculuğuna eşlik ediyor. 1.600’den fazla ders ve 20 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik barındırıyor. Öğrencinin performansına göre bir içerik önerme sistemi bulunan yeni EBA, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir ara yüz seçeneği sunuyor. EBA’da “akıllı öneri” sistemi olarak bilinen bir uygulama var. Uygulamayla öğrencilerin öğretmenleri tarafından gönderilen çalışmalar için çözümleri, sistem tarafından detaylı olarak analiz ediliyor ve her öğrencinin eksiklikleri ayrı ayrı tespit ediliyor. Sistem, bu eksiklikleri dikkate alarak öğrenciye özel içerikleri belirliyor ve öğretmenlerin onayıyla bunları öğrenciye öneriyor. Öğrencilerin performansları sistem tarafından sürekli izleniyor ve eksik oldukları konular anında tespit edilerek, akıllı algoritmalar kullanılarak öğrencilere özel eksik giderme listeleri ve testler öneriliyor. Türkiye’nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği bütün EBA içeriklerine aylık 3 GB’ye kadar ücretsiz erişim imkânı sağlanıyor. Bazı operatörler bu desteği daha da artırdı.

Ayrıca İnternet sıkıntısı olan bölgelerde eğitimler TV’den verilecek. Aynı çalışmalar orada da sürüyor.

7 ADIMDA EBA

1- Eba.gov.tr adresine giriş yapıldıktan sonra sol üst kısmında ‘öğrenci’ düğmesini tıklayın.

2- Açılan pencerede T.C. kimlik numaranızı ve EBA şifrenizi girin. Aynı sistemden kolaylıkla şifre de alabilirsiniz.

3- Sisteme girdikten sonra ‘dersler ve sayfam’ düğmesini tıklayın.

4- Açılan ‘sayfam’ size özeldir. Derslerinize, okulunuza, öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.

5- ‘Dersler’ bölümüne tıklarsanız bütün ders içerikleri orada mevcut.

6- ‘Sınavlar’ bölümünden bütün test ve alıştırmalara ulaşabilirsiniz.

7- ‘Gruplar’ bölümüne tıklarsanız sınıfınıza ve ders gruplarınıza ulaşırsınız.