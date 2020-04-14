Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını eğitimde aksamaya sebep oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, EBA üzerinden uzaktan eğitim vermeye başladı. Milyonlarca öğrenci her gün internetten ders işliyor. Bu süreçte özel eğitim kurumları da öğrencilerini mağdur etmemek için önemli hamleler yapıyor. İhlas Eğitim Kurumları hem Covid-19'la etkin mücadele ediyor hem de öğrencilerini ders ortamını sunuyor.

CANLI DERSLER

İhlas Kolejinde ilk haftadan itibaren okul öncesinden lise sona kadar tüm sınıflarda canlı yayına geçildi. Öğretim yılı sonuna kadar yapılması planlanan her türlü yurt içi ve yurt dışı gezileri iptal edildi. Seminer, yarışma ve gösteri türü etkinlikler ertelendi. Ardından çok kısa bir sürede ve büyük bir hızla uzaktan eğitim programları oluşturuldu. Canlı derslerden dijital uygulamalara kadar çok detaylı bir yol haritası hazırlandı ve ilk haftanın başında tüm velilerle paylaşıldı.

DENEY BİLE YAPILIYOR

İlk hafta bütün sınıflarda dersler başladı. Öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitime kısa sürede adapte oldu. Canlı derslerde deneyler yapılıyor, yarışmalar düzenleniyor, egzersiz gerçekleştiriliyor, resim çiziliyor. Ders içi etkinliklerden bazıları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılıyor. Veliler, çocuklarının çalışmalarını internet üzerinden takip edebiliyor.

ÖZEL PROGRAM

Öğretmenler MORPA KAMPÜS, MORPA ÇOCUK, OKULİSTİK, KidzWonder, Scholastic, Cambridge LMS, Raz Plus gibi uygulamalar üzerinden ödevlendirmeler yapıyor. Rehber öğretmenler, sınav gruplarını rahatlatmak için seminerler düzenliyor. Hem 8. sınıflarda hem de 12. sınıflarda okulda olduğu gibi yoğun bir program uygulanıyor. Bu seminerlere önemli konuklar alınıyor. Bu hafta Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz Erişen ve Prof. Dr. Engin Deniz canlı olarak velilerle buluşacak; “evde öğrenme”yi ve “çocuklarda kaygı”yı anlatacak.

YELTEKİN: DERSLERE İLGİ ARTTI

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, online derslere katılımın çok yoğun olduğunu söyledi. Yeltekin "Derse katılım oranımız çok yüksek. Örgün eğitim zamanında yapılan devamsızlık oranından daha düşük bir devamsızlık var diyebilirim. Çünkü öğrencilerimiz dersleri çok sevdiler. Her gün öğretmenlerini görmek ve onların sesini duymak onlara iyi geldi. Bu süreci sadece bir bilgi aktarımı olarak görmemek lazım. Özellikle küçük yaş grubundaki öğrencilerimiz bu süreçte daha hassas olabiliyorlar. Haberlerde hep virüs salgınıyla ilgili korkutucu gerçekler açıklanıyor. Anne babalar endişeli. Dışarıda kimse yok. Bu durum küçük çocuklarımızda kaygıya yol açabiliyor. Canlı dersler öğrencilerimizin eski rutinlerini korumaları, sınıf arkadaşlarıyla iletişim hâlinde kalmaları ve düşüncelerini bu gergin gündemden uzak tutmaları açısından da önemli" dedi.