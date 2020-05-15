Toplantıda uzaktan öğretim faaliyetlerine dair istişarelerde bulundukları ifade eden Saraç, dijital eğitim metotlarına yönelik genel bir değerlendirme yaptıklarını kaydetti. Saraç "Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretimini devlet vakıf ayrımı yapmaksızın bir bütün olarak düşünüyor, tasarlıyor ve kalite çıtasını bütün üniversitelerimizle birlikte daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
YÖK Başkanı: Devlet vakıf ayrımı yapılmıyor
15.05.2020 - 05:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 05:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vakıf üniversitelerinin rektörleri ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ile videokonferans sistemiyle toplantı yaptı.
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704144 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/704144.aspx
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