Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda uzaktan öğretim faaliyetlerine dair istişarelerde bulundukları ifade eden Saraç, dijital eğitim metotlarına yönelik genel bir değerlendirme yaptıklarını kaydetti. Saraç "Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretimini devlet vakıf ayrımı yapmaksızın bir bütün olarak düşünüyor, tasarlıyor ve kalite çıtasını bütün üniversitelerimizle birlikte daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.