Beşiktaş Kulübü, 5 Haziran'da İstanbul’a getirdiğiVincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İtalyan teknik adam, son olarak ülkesinin Bologna takımını çalıştırmıştı.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun bitiminin ardından Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano’yu İstanbul’a getirdi. Siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Vincenzo Italiano - Serdal Adalı

"KULÜBE ÖNEMLİ HİZMETLERDE BULUNACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ITALIANO KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Vigontina takımında başlayan Vincenzo Italiano, sonrasında Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'da çalıştı. Deneyimli teknik adam, 466 maçta 211 galibiyet, 117 beraberlik ve 138 yenilgi aldı.

Fiorentina'ya Konferans Ligi'nde final oynatan Italiano, Bologna'da kupa kazandı.

Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek, İtalya Kupası'nı kazanan İtaliano, kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirdi. 48 yaşındaki hoca, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.

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