Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. 27 Haziran Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü de 09.30 ile 18.30 saatleri arasında yine 81 ilde kısıtlama uygulanacak. Özel aracıyla imtihana gideceklere sürücüyle bir yakını eşlik edebilecek. Daha önceden biletlerini alanlar söz konusu tarihlerde seyahatlerini gerçekleştirebilecek. Fırın, manav, market, bakkal, kuruyemişçi ve tatlıcılar açık olacak.