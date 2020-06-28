Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Öğrencilere bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. 10.15'te başlayan imtihanda adaylar, soruları 165 dakika sürede cevaplandırdı. Gençler sınıflara tek tek ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafeyi koruyarak alındı. İsteyen adaylar, sınav süresince maskelerini çıkarabildi. Veliler, geçen haftaki LGS'de ortaya çıkan izdiham görüntüleri sebebiyle bu kez okul bahçelerine alınmadı.

İKİNCİ OTURUM BUGÜN

09.30-15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sınavın ikinci oturumu da bugün 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Saat 18.00'e kadar bütün yurtta yine sokak kısıtlaması olacak. İşte dünkü imtihandan diğer dikkat çeken detaylar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliğinde fotoğrafı olmayan bir genç sınava alınmadı. Bir yıllık emeğinin zayi olduğunu söyleyen genç, yıkıldı.

Antalya’da ailesiyle sınava giderken trafik kazası geçiren genci, trafik polisi motosikletle sınava yetiştirdi. Yerde yaralı yatan babası "Ben iyiyim, oğlumu imtihana yetiştirin yeter" diye haykırdı.

İstanbul Etiler’de ehliyetle giremediği için evden kimliğine alarak sınava yetişmeye çalışan Ahmet Köse (26), kırmızı ışıkta geçince taksiye yandan çarptı. Kaza sonucu dört kişi yaralanırken, Köse imtihanı kaçırdı.

Adana’da çocuklarını sınava götüren beş kişilik Bozdağ ailesi, okula 200 metre kala trafik kazası geçirdi. Ayşe ve Songül kardeşlerle anne ile babaları hastaneye kaldırıldı.

TÜRKÇE ZORLADI

YKS'de kullanılan sınav setleri Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere toplandı. Adaylar en çok Türkçe sorularının uzunluğundan yakındı. Bazıları, bu yüzden sürenin yetersiz kaldığını savundu. Uzmanlar ise "Sürenin yarım saat uzatılması, avantajdı. Türkçede paragraf sorusu artırılıp dil bilgisi azaltılmış. İyi hazırlananlar zorlanmadı. Bütün derslerde doğru düşünerek yorum yapabilme yetkinliği ölçüldü” dedi.

FİZİKİ MESAFE HİÇE SAYILDI

Bursa'da okul bahçesine alınmayan veliler, dışarıda fiziki mesafe kurallarına dikkat etmedi. Polis ekipleri, okul çevrelerinde kurallara riayet edilmesi ve maske takılması konusunda ikazlarda bulundu. Aksi hâlde ceza kesileceğini anons etti.

POLİS EVE KADAR BIRAKTI

Adana'da Merve (20) ve Semanur Demiroğlu kardeşlerin sınav yolunda araçları bozuldu. İmdada koşan motosikletli trafik polisleri, kızları Büyük Selçuklu Anadolu Lisesine götürdü. Aynı polisler daha sonra gençleri, evlerine bıraktı.

BABALAR VE EVLATLARI BİRLİKTE YARIŞTI

Elâzığ'da Tıbbi Sekreterlik okuyan 41 yaşındaki Zülfü Kantarcıoğlu, 19 yaşındaki kızı Sana Nur ile birlikte sınava girme heyecanı yaşadı. Mardin'de de 58 yaşındaki Metin Yükseloğlu ve 18 yaşındaki oğlu Eren aynı okulda ter döktü.

"BİZE YENİ HAK TANIYIN"

Adana’da Songül (19), Ayşe (24) ve Abdülmelik (20) Bozdağ kardeşler, ablaları Remziye’nin kullandığı, içinde ağabeyleri Hüseyin'in de bulunduğu otomobille evlerinden yola çıktı. Abla Remziye, kardeşlerinin sınava gireceği okula 200 metre kala ters yönden gelen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı ancak direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüjdeki direklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, hurdaya dönerken yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Songül, Remziye ve Hüseyin dün öğle saatlerinde taburcu olurken diğer iki kardeşin tedavileri sürüyor. İHA'ya konuşan Songül Bozdağ "Babamız yok. Annem bizi binbir emekle okuttu. Evde kendi imkânlarımızla hazırlandık. Ben, ağabeyim ve ablam, sınava girecektik. Hiçbirimiz giremedi. Yetkililerden bir şans daha istiyoruz" çağrısında bulundu.