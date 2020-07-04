Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bilimsel özerkliğe sahip fakülte, enstitü, yüksekokul ve tüm birimleriyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açacak olan Atlas Üniversitesinin Vadi Kampüsü, içerisinde Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini de barındıran yaklaşık 110.000 metrekare açık-kapalı alan içerisinde yer alıyor. Mütevelli heyeti başkanlığını Dr. Yusuf Elgörmüş’ün, rektörlük görevini ise Prof. Dr. Batuhan Özay’ın yürüttüğü Atlas Üniversitesi, 1998 yılında kurulan Medicine Hastanesi ile sağlık alanında 22 yıllık tecrübe gücünü elinde bulunduruyor.