Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İhlas Vakfının kurucusu merhum Enver Ören’in “Her Şehre Bir Yurt” vasiyeti çerçevesinde vatandaşların katkıları ile yapılan yurdun üçüncü kat betonunun atıldığı açıklandı. İhlas Vakfı kurucularından olan, Ege Bölgesi’nde çok büyük hizmetleri bulunan ve her şehirde bir iz bırakan, merhum Yusuf Ziya Yalçın’ın ismi verilen öğrenci yurdunun, tamamlandığında şehirde büyük bir açığı kapatarak hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi. Öğrenci yurdunun yeni döneme yetiştirilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini söyleyen vakıf yetkilileri, hayırseverlerin desteklerinin devamını beklediklerini söyledi.