Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Pandemi gölgesinde yapılan sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrenci katıldı. 8 yıl önce geçilen 4+4+4 sisteminin sonucunda sınava katılım bu yıl geçen seneye göre yüzde 43 arttı. Öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Merkezî sınavda yer alan soruların hiçbiri iptal olmadı. Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85’i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı. 2019 yılında şampiyon sayısı 565 iken 2018’de ise bu rakam 18’de kalmıştı. Pandemi dolayısıyla sınav konuları ilk dönemle sınırlı tutuldu. Öğrencilerin ders başarı ortalaması Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde yüzde 54, Matematikte ise yüzde 13 olarak hesaplandı.

TERCİH HAKKI 10 OLDU

Lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5’ten 10’a çıkarıldı. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek. Öğrenciler, tercihlerini yaparken Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotundan da yararlanabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos’ta açıklanacak

‘SİZİN DEĞİL BİLGİLERİNİZİN PUANI’

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere hitaben “LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz” dedi.