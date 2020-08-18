Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), minik sporcular için birlikte bir çalışma başlattı. Buna göre İlk ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler, sportif anlamda başarı sağlarla değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek. Puanlar ödülün büyüklüğüne göre 50 ile 10 arasında değişecek. Ayrıca öğrenciler, MEB’e bağlı özel okullarda ücretsiz eğitim imkânına sahip olabilecek. Konuyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Bu vesile ile çocuklarımızı spora teşvik edeceğiz. Hem de sportif anlamda başarılar sağlamış olacağız” dedi. Bakan’ın verdiği müjde sonrası çok mutlu olduğunu belirten Millî sporcu İlayda Şen (13) “Olması gereken bir karar. Çünkü sporcular çok fazla mücadele ediyor ve bunun bir karşılığı olmalıydı. Bu hepimizi teşvik edecektir” diye konuştu. Millî yelkenci Ege Ayyıldız Bayraktar da “Bu düzenleme çok iyi oldu. Özel okullarda ücretsiz eğitim imkânı sporcuların daha çok mücadele etmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.