Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkça geliştirilen “MEB Asistan” uygulamasını düzenlendiği basın toplantısıyla tanıttı. Uygulamanın 18 milyon öğrenci ve velilerle 1 milyonu aşan öğretmenin sorularını anında cevaplamak üzere geliştirildiğini vurgulayan Selçuk "MEB Asistan, yapay zekâ sistemi sayesinde kullanıcıları adım adım yönlendirerek en kısa sürede en doğru cevabı sunacak. Önümüzdeki dönemde çok farklı konularda ve alanlarda da yapay zekâ temelli uygulamaların giderek hızlandığını göreceksiniz" dedi. Konuşmasının sonunda MEB Asistan'a "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yönelten Bakan Selçuk "31 Ağustos'ta... Yüz yüze eğitim ise, 21 Eylül'de başlayacak" karşılığını aldı.

BÖYLE ÇALIŞACAK

Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet adresine girenler, sayfanın sağ alt kısmında bulunan asistana tıkladıkları takdirde karşılarına soru ekranı çıkacak. Bu ekrandan dilediği soruyu asistana yönelten kişiler yapay zekâ seviyesiyle ilgili cevabı bulacak. Mesela “Açık lise kayıtları nasıl yapılır?” diye soran, otomatik olarak kayıt yenileme işlemleri sayfasına yönlendirilecek.

YÖK DEĞİL ÜNİVERSİTELER

Öte yandan; eğitim fakültelerinde yer alan bölümlerin müfredatı, muhtevanın belirlenmesi gibi çalışmaları bundan böyle YÖK değil, üniversitelerin ilgili kurulları yapacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç "Bu 'yetki devri' tarihî bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir" dedi.