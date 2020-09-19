Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Koronavirüs gölgesinde yeni eğitim yılının ilk ders zili çalıyor. Birinci sınıf ve okul öncesi hazırlık sınıfı öğrencileri pazartesi günü ders başı yapacak. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!” paylaşımından sonra çocuklara farklı şehirlerin başkanlarından mahallî ürün gönderme sözü yağmıştı. 21 Eylül'de okulların açılacağı ilk günde tatlısından tuzlusuna çocukları birçok sürpriz bekliyor. İşte başkanların 81 şehirde 81 okul için verdiği sözler:

∂ Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: Fındıklar bizden...

∂ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın:

Pişmaniye göndereceğiz.

∂ Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: Leblebiler, dünyanın merkezi Çorum’dan.

∂ Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı: Çiğ köfte ikramımız olacak.

∂ Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: Kayısıyı biz göndereceğiz.

∂ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: Samsun simidi bizden.

∂ Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: Çekme helva ile destek vereceğiz.

∂ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Portakal ve muzlar geliyor.

∂ Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: Gazozlar bizden...

∂ Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: Elmamızla yanınızdayız.

∂ Bunların yanında SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık köfte, eski vekil Osman Ören fıstık ve Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi öğretmenlere kahve sözü verdi. Ayrıca futbol topu BJK ve Trabzon’dan, formalar Başakşehir’den atkılar Erzurum’dan, kupa ise Galatasaray’dan...