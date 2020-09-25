Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından diğer sınıfların kapalı olması tartışmalara sebep olurken, Türk Eğitim Derneği (TED) Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini söyledi. Gazetemize konuşan Pehlivanoğlu “Hedefleri koyarken, çocuğuna bakıcı tutamayanları ve köyde internete erişimi olmayan çocukları düşünmek zorundayız. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), bilgisayara erişime yönelik 77 ülke arasında yaptığı araştırmada biz, 64'ncü sıradayız. Bakıcı tutumayanlar çocukları anneanne ve babaanneye bırakıyor. Geçen hafta 3 çocuk anneannesine, babaannesine virüs bulaştırdı. Sokak, okuldan daha mı az riskli?” dedi.

YAPILAN YÜZ YÜZE EĞİTİM DEĞİL

Pandemi sürecindeki eğitim faaliyetlerini değerlendiren Pehlivanoğlu “Uzaktan eğitim yoktur, uzaktan öğretim vardır. 15 yaşındaki çocuklara verilen uzaktan öğretim, istenilen verimliliği sağlamaz. Çocuk, bu yaşta, somut öğrenmeden soyut öğrenmeye geçmemiştir. Anaokulundaki çocuğa dokunarak öğretebilirsiniz, çünkü o çocuk soyutu bilmez. Yüz yüze eğitim de başlamadı. Anaokullarında haftada bir gün uyum programı yapıyoruz. Bu iyi fakat yüz yüze eğitim değil” diye konuştu.

YILLIK 40 MİLYON DOLAR KAYIP

Pehlivanoğlu, eğitim kaybının uzun dönemde problemler ortaya çıkarabileceğine dikkat çekerek “Türkiye’de okullar yarım dönem daha kapalı kalırsa, ülkenin yıllık 40 milyon dolar ekonomik kaybı olacak. Okulların açılması geciktirilirse bir neslin felaketine sebep olabilir. Eğitim olmazsa bugün bir şey olmuyor ama acısı 10 yıl sonra ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

OKULLAR TAMAMEN KAPANMASIN

Kursların ve mahallelerdeki kreşlerin açık olduğunu söyleyen Selçuk Pehlivanoğlu “Her yer açıkken, okullar niye tamamen kapalı? Biz, ‘okullar tamamen açılsın’ demiyoruz, okullar, ‘niye tamamen kapalı’ diyoruz. İmkânlarda eşitleyemediğimiz çocukları, yokluklarda eşitlemeyelim” dedi.

KADEMELİ OLARAK BAŞLANMALI

Okulların nasıl açılabileceğine ilişkin tavsiyelerde bulunan Pehlivanoğlu, “Yüz yüze eğitime başlamalıyız. Bir kısmı kademeli olarak ilçe bazlı bir planlamayla okulları açabiliriz. Pandeminin durumuna göre, bir ilçede eğitime bugün başlanıyorsa, başka bir ilçede farklı bir gün başlanabilir. Eksiklikler de uzaktan öğretimle desteklenebilir” şeklinde konuştu.