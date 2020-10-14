Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karabük’te okullarda korona virüs şoku" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Karabük'te 5 Ekim’den itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları tüm sınıf seviyelerinde ve 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren ise okul öncesi eğitimde haftada 5 gün, ilkokul 1 ve 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıflar haftada 2 gün yüz yüze eğitime başladığı, yüz yüze eğitim dışında kalan tüm derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte ilimizde pozitif vak'aya temaslı olduğu bildirilen ilkokul 1. sınıf öğrencisinin bulunduğu şube ile öğretmenlerinin Covid-19 testi pozitif çıkan 2 okul öncesi şubesindeki öğrenciler İl Sağlık Müdürlüğünce teste tabi tutulmuş ve tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Covid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda uygulanan protokol gereği bu üç şubede öğrenim gören ve temaslı olarak kabul edilen öğrenciler tedbir amaçlı 14 gün süreyle evlerinde gözlem altına alınmıştır. Okul ve kurum müdürlüklerimiz 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzuna' uygun hareket ederek 'Okulum Temiz' belgesini almaya hak kazanmış olup, bu belge kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak olan tüm öğrencilerimiz için Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin üst seviyede alındığının göstergesidir. Okullarımızda öğrencilerin hangi alanda nasıl davranacakları, neler yapacakları, sınıfların ve koridorların, ıslak zeminlerin durumu, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin dikkat etmesi gereken hususlar, servis araçlarındaki kurallar büyük bir titizlikle uygulanmakta ve süreç tüm yöneticilerimiz tarafından anbean takip edilmektedir. Covid-19 hastalığı nedeniyle uygulamaya sokulan tedbirlerin kurumlarımızdaki eğitim öğretim faaliyetleri ve personel hareketliliği ile ilgisi olmadığı, ilgili personellerin sosyal çevresinden kaynaklanan temastan kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu personeller karantina sürecinde olup, sağlık durumları iyidir. Karantina tedbiri uygulanan öğretmenler ve gözlem altındaki öğrencilerimiz EBA ve çevrimiçi platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam etmektedirler. Habere konu Covid-19 hastalığı İle ilgili alınan tedbir kararlarının sonucunda okul ve kurumlarımızdaki iş ve işleyişin aksaması gibi bir durum söz konusu olmayıp, okullarımızda farklı şubelerde öğrenim gören tüm öğrencilerimiz yüz yüze eğitime devam etmektedirler. Hassas bir dönemden geçtiğimiz bu süreci hep beraber ortak akıl ile hareket ederek başarılı bir şekilde yürütmeliyiz."