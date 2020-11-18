Açıklamada, "COVİD-19 Pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 Güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasına ilişkin detaylar daha sonra anadolu.edu.tr ve üniversite sosyal medya hesaplarında açıklanacak" denildi.
Açıköğretim öğrencilerine önemli duyuru
18.11.2020 - 13:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapılacağını açıkladı.
Etiketler : Açıköğretim öğrencileri,
747273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/747273.aspx
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