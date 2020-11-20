Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını paylaştı. Süreç, şu şekilde işleyecek:

∂ Bugünden 4 Ocak’a kadar resmî, özel, örgün ve yaygın kreşler de dâhil bütün okullarda eğitim uzaktan devam edecek.

∂ 31 Aralık’a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak.

∂ Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

∂ 30 bin tablet daha 10 gün içinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Yıl sonuna kadar bu rakam 500 bine çıkarılacak.

∂ Öğretmenler, uzaktan eğitim için okullara gelip bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabilecek.

∂ Zümre öğretmenler haftada en az 1 gün okula gelecek.

∂ Öğretmenler, bu süreçte ek ders ücretlerini almaya devam edecek.

∂ Okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım’a kadar yapılmış olanlar işleme alınacak. 31 Aralık’a kadar ise yeni başvuru alınmayacak.