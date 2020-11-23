İlkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okul ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretimle destekleme, yetiştirme ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak. Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, haftada 5 gün, yüz yüze eğitim uygulanacak. Okul öncesinde haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim olacak, bir etkinlik saati ise 30 dakika. Fiziki imkânları uygun okul öncesinde tedbirler alınarak çocuk kulüpleri açılabilecek. Bu süreçte ise yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitim müfredatından sorumlu olacak. Öğretmenler ise ek ders ücretlerini almaya devam edecek.
Uzaktan eğitim bugün başlıyor
23.11.2020 - 03:20 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığınca, 16-20 Kasım arasındaki ilk ara tatilin ardından bugünden itibaren TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 4 Ocak 2021'e kadar sürecek uzaktan eğitim başlatılacak.
Etiketler : uzaktan eğitim,eba,
748321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/748321.aspx
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