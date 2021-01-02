Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Koronavirüs salgını sürecinde sağlığın ardından en önemli gündem eğitim oldu. 2020 yılı eğitimciler, aileler ve çocuklar için farklı tecrübelerin yaşandığı bir süreç oldu. Ülkemiz çok kısa bir sürede uzaktan eğitim sistemine geçti. Alışkınlar bir kenara bırakıldı, yeni tecrübeler hayatımıza girdi. EBA’nın büyük rol üstlendiği dönemde kayıpların telafisine çalışıldı. Fırsatların yanında bazı sıkıntılar da bu süreçte kendini gösterdi. Evlerinde çevrim içi dersler için gereken imkânlara sahip olanlar derslere katılabilirken maddi durumu buna elverişli olmayanların eğitim hayatı sekteye uğradı. Pandemi sürecinde, okullar arasındaki imkân ve öğrenme farklılıkları yerine evler arasındaki imkân ve farklılıkları daha görünür oldu. Bu süreçte birçok öğretmen belki daha önce hiç kullanmadıkları teknolojik araçlar ile tanıştı. Dünya Bankası uzmanlarının PISA 2018 verilerine dayandırdığı hesaplara göre en yoksul sosyoekonomik dilimde yer alan öğrencilerle en varlıklı sosyoekonomik dilimde yer alan öğrencilerin arasında var olan yaklaşık iki yıllık eğitime eş değer fark, Covid-19 sebebiyle okulların kapanmasına bağlı olarak %9 oranında artabileceğine işaret ediyor. Öngörülen bu kayıpların telafi edilebilmesi için herkese büyük görev düşüyor.

TOPYEKÛN BİR MÜCADELE

Topyekûn bir mücadele için önümüzdeki günlerde bir planlamanın açıklanacağı öğrenildi. Bunun ilk sinyalini geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk vermişti. Selçuk şunları söylemişti: Salgın bitecek. Hepimiz okullarımıza, normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte, o zaman yapılacak çok iş var. Gün yok, gece yok, hafta sonu yok, tatil yok. Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz. Oraya sağlıkla ereceğiz inşallah. Salgın dönemi, durduğumuz değil; başka yollar da bulduğumuz bir dönem oldu. Ben, burası, yani Millî Eğitim Bakanlığı, projelerde çalışan binlerce meslektaşım, hep birlikte o günlere bir an önce kavuşmak gayretiyle çalışıyoruz. Biliyorum ki, siz de bu dilekte ve kendi hayatlarınızda bu çabadasınız. Hep birlikte olacak, hep birlikte.

EĞİTİMDE 2020 İŞTE BÖYLE GEÇTİ



OCAK

¥ Bakan Ziya Selçuk, Türkiye’nin Otomobili’nin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanın yetiştirilmesi için ilk defa motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi.

MART

¥ İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler 23 Mart’tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam etti. Üniversiteler 16 Mart’tan itibaren üç hafta süreyle tatil edildi.

¥ Haftalık ders programları yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteğinin sunulacağı açıklandı. EBA için bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlandı.

¥ Özel yaygın eğitim kurumu olan çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları 30 Mart’a kadar tatil edildi.

¥ 69 kente 79 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

¥ 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

¥ LGS'nin sadece birinci dönem müfredatından yapılacağı açıklandı.

¥ YÖK, üniversitelerde bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin, sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürülmesine karar verdi.

¥ Üniversiteye girecek adayların 9, 10 ve 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacağı açıklandı.

NİSAN

¥ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları okul bahçelerinde değil evlerde yapıldı.

¥ Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Bakan Selçuk “Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek” dedi.

MAYIS

¥ YÖK, sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek “Bu sınavlar, üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak” dedi.

¥ Uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı.

HAZİRAN

¥ Özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar ve sürücü kursları açıldı.

¥ MEB, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceğini açıkladı.

¥ LGS kapsamındaki merkezî sınav yapıldı. Sınav sebebiyle 09.00-15.00 saatleri arasında vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

AĞUSTOS

¥ Bakan Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül’den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

¥ ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini ifade etti.

¥ YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini açıkladı.

¥ Bakan Ziya Selçuk, okullarda 8 ve 12’nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini bildirdi.

¥ 21 Eylül’de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılacağı duyuruldu. Bakan Selçuk, Ankara'da Karaçay İlkokulunda düzenlenen törenle ilk ders zilini çaldı.

EYLÜL

¥ Türkiye genelinde 60 alanda 19 bin 910 öğretmenin tayini gerçekleştirildi.

¥ Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz” dedi.

¥ Ziya Selçuk “Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık” dedi.

¥ Okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

EKİM

¥ EBA'nın KKTC’li öğrencilerin de hizmetine sunulacağı açıklandı.

¥ 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yeniden yüz yüze eğitime geçildi.

¥ Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar

ile 8 ve 12’nci sınıfların bulunduğu

okullarda kantinlerin açılmasına karar verildi.

¥ Ortaokullarda 5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin 2 Kasım itibarıyla başlatılacağı açıklandı.

¥ Yaşanan deprem sonrası İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildi.

KASIM

¥ Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak devam edildi.

¥ 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceği bildirildi.

¥ Okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilen yazıda Bakanlığına bağlı resmî ve özel bütün ana okulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada beş gün yüz yüze eğitim kararı alındı. *Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ana sınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir” dedi.

ARALIK

¥ ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

¥ Türkiye TIMSS uygulamalarında ilk defa 500 puanın üzerine çıktı.

¥ MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yarım kalan ortaokul ve lise öğrencilerinin 1. dönem sınavlarının okullarda 4-22 Ocak tarihinde yapılacağını duyurdu.

¥ Yüz yüze sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi. Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek.

¥ Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.