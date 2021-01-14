Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Harran Üniversitesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde açılması öngörülen Yurtiçi ve Yurtdışı Lisansüstü Öğrenci kontenjanlarına sınavla öğrenci alacak.
Harran Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak
14.01.2021 - 05:32 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 05:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Harran Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacağını duyurdu.
Etiketler : harran üniversitesi,
759793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/759793.aspx
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