Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemiz  Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  Müdürlüğünde  giderleri  özel bütçeden  karşılanmak  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4.maddesinin  (b)  fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esasların”  Ek  2.  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  aşağıda  belirtilen  unvanlarda,  2020  yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 77 sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız