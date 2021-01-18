ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.
ÖSYM, 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı
18.01.2021 - 17:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.
Kaynak: AA
Etiketler : ÖSYM,
760864 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/760864.aspx
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