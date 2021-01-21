Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemide özel okullara tanınan vergi kolaylığının devam etmesi gerektiğini söyledi. Ekonomi Muhabirleri Derneği ile bir araya gelen Selçuk, salgının, Türkiye’de eğitimin gerçek kabiliyetini çok net şekilde ortaya çıkardığını belirtti. Okulların daha kontrollü bir ortam olduğunu kaydeden Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren açılması gerektiğini ifade ederek “Toplumun, ailelerin, anne babaların, çocukların durumuna baktığımızda, okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında kararlılığımız var” dedi.

"DEVAM" GÖRÜŞÜ BİLDİRDİK

Hazine ve Maliye Bakanlığına pandemide özel okullarda %8’den %1’e indirilen KDV oranının devamı yönünde tavsiye görüşü ilettiklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti: Özel öğretim kurumlarımızın sorunları, bizim sorunumuzdur. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinin devamlılığı ve istihdam şartları açısından buradaki finansal durum, kritik önem taşımaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, geçtiğimiz dönem sağlanan vergi kolaylığının, bu dönem de sağlanması yönünde tavsiye görüşümüzü bildirdik.

Gazetemiz, daha önce yaptığı haberle konuyu gündeme taşımıştı.

ZİYA ÖĞRETMENDEN EBA ARACINDA DERS

MEB, uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilere alternatif destek sunmak üzere 14 bin 273 EBA Destek Noktası ve 164 EBA Mobil Destek Aracı ile köylerden mezralara kadar uzanan geniş bir alanda saha çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Ziya Selçuk da Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Yassıören köyünde EBA Mobil Destek Aracı’ndaki lise öğrencileriyle buluştu. Ziya öğretmen, sürpriz yaparak canlı derslere de katıldı. Öğrencilerle sohbet ederek küçük birer hediyeyle vedalaştıktan sonra Selçuk, Soğulcak köyünde ilkokul ve ortaokul öğrencilerini misafir etti. Buradaki altı öğrenci de canlı derslerine Millî Eğitim Bakanı ile katıldı. Çocuklarla kar topu da oynayan Selçuk, çekilen fotoğrafı ise “Resmî bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da Bakan yapıyor” notuyla paylaştı.