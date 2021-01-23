Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı, lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk defa karne almadan girdi.

Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ceylin Mergü de karne sevincini evinde yaşadı. Bilgisayarından e-Okul sistemine giren Mergü, ilk dönem karne notlarını görüntüledi. Karnesindeki notlarının iyi olduğunu gören Mergü sevincini annesi Hafize Mergü'yle paylaştı. Ceylin’in sınıf öğretmeni Derya Çilingirler de EBA üzerinden karne etkinliği düzenledi.