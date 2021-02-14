İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.
İstanbul'da yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi
14.02.2021 - 18:46 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.
Etiketler : yüz yüze eğitim,kar tatili,
767639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/767639.aspx
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