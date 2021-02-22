Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.
OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak
22.02.2021 - 15:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 87 akademik personel alımı için ilan açtı.
Etiketler : OSTİM Teknik Üniversitesi,
769595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/769595.aspx
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