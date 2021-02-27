Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversitelerin yaklaşık 2 dönem kapalı kalması emlak sektörünü neredeyse durma noktasına getirdi. Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik “Pandeminin en çok etkilediği kesimlerin başında geliyoruz. Öğrenciler ve aileler normal hayata dönmek istiyor. En azından bazı alanlardaki eğitimlerin yüz yüze yapılması, birçok vatandaş için iyi olacaktır. Herkesin bir anda okula girmesinden ziyade bazı öğrencilerin kademeli olarak örgün eğitim görmesi güzel olacaktır. Gençlerimizin tedbirlere uyarak hareket edeceğine inanıyoruz. Bize göre hibrit eğitim modeli herkesi rahatlatacak bir model olacaktır” dedi.

Öğrencileri maddi anlamda rahatlatan ikinci el eşya satan yerlerde de işler durma noktasına geldi. İş yeri sahipleri öğrenciler gelmeyince eşyaların ellerinde kaldığını söyledi. Hibrit eğitimle bazı öğrencilerin tekrar yüz yüze eğitime başlaması bu sektörde bir takım rahatlamalar getirecek. Esnaf Yılmaz Durgun “Yeni bir depo kiraladık aldığımız bütün eşyalar orada. Bazı fakültelerin açılması ile bir hareket olacak. Depolarımızı biraz eritiriz” dedi.