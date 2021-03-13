Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Temel teknolojik araç gereçlerin gelişimi ile birlikte uzaktan öğrenim teknolojileri de büyük bir hızla gelişiyor. Online ve yüz yüze özel ders almak ve vermek isteyenleri tek bir platformda buluşturan Gouru uygulaması şimdiden büyük bir ilgi görüyor. Sunduğu özelliklerle geleneksel eğitime güçlü bir alternatif olarak öne çıkan bu uygulama, akıllı telefonlardan öğretmen bulmayı sağlayarak, kullanıcılarına okul eğitiminden müziğe, spordan yabancı dile, sanattan bilgisayara kadar birçok kategoride ders alabilme imkânı sunuyor.

YERİ KENDİN BELİRLE

Böylelikle özel ders almak için yapılan uzun araştırmalara da son veren Gouru, öğrencinin akıllı telefonundan sadece birkaç tuşla, kendine en uygun öğretmeni bulmasını sağlıyor. Bunun için uygulamayı ücretsiz indirmek, kaydolmak ve ders almak istenen alanı seçmek yeterli oluyor. Öğrencinin konumuna göre kendisine en yakın öğretmenleri bulan uygulama, ayrıca öğrencinin öğretmenin oluşturduğu takvimden müsait gün ve saatlerini de seçebilmesini sağlıyor. Bu işlemden sonra öğrenci dersini ister online, ister kendi evinde ya da bir cafede yapabiliyor.

37 ALT KATEGORİ

Gouru’da şu an okul derslerinin yanı sıra müzik, spor, yabancı dil, sanat, bilgisayar, olmak üzere toplam yedi ana kategori ile programlama dillerinden aşçılığa kadar uzanan toplam 37 alt kategoride dersler bulunuyor.

GOURU KURUCUSU:

Beş binin üzerinde kişiye ulaştık

Gouru kurucusu Kerem Kırtıl: Pandemi tüm alanlarda olduğu gibi eğitim dünyasında da dinamikleri kökten değiştirdi. Artık hemen hemen her şeyin online yapıldığı yepyeni bir dönem içerisindeyiz. Böylesi bir dönemden geçerken herkesin aynı kalitede eğitim alabilmesini mümkün kılmak, eğitimde fırsatı eşitliği oluşturmak adına geçtiğimiz yıl ekim ayında Gouru uygulamasını hayata geçirdik. Kısa bir sürede 5 binin üzerinde kişiye ulaşma başarısını gösterirken zengin özel ders içeriklerimizi de genişletmeye devam ediyoruz. Bu uygulama ile özellikle günümüzde önemi daha da artan uzaktan öğrenimin sağladığı tüm avantajları kullanıcılarımıza sunmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı bölgelerden insanlara en iyi eğitime ulaşma imkânı da sunuyoruz. Hedefimiz Türkiye’den sonra yurt dışına da açılmak.