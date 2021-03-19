Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, üniversitenin erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.
Yaşar Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor
19.03.2021 - 09:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alacağını ilan etti.
Etiketler : Yaşar Üniversitesi,
775718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/775718.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER