Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
20.03.2021 - 10:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alınacağını ilan etti.
Etiketler : Yeditepe Üniversitesi,
775952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/775952.aspx
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