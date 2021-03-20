Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
20.03.2021 - 10:08 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Etiketler : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
775954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/775954.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER