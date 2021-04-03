Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.
İstinye Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
03.04.2021 - 13:32 | Son Güncelleme: 03.04.2021 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : istinye üniversitesi,
779561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/779561.aspx
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