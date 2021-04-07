Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin fakülte bölüm ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.
Doğuş Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
07.04.2021 - 08:09 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 08:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : doğuş üniversitesi,
780569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/780569.aspx
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