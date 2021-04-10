Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Böylelikle çocuklar, teorik eğitimin yanı sıra öğrendiklerini uygulamalı olarak da görüp deneyimleme fırsatı buluyor. Uygulama hakkında bilgi veren zSpace Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman “Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin hem donanım hem de yazılım paketi olarak yer alıyor. Eğitim alacak çocuklar gözlüğü taktıkları zaman bilgisayar ile eşleşme sağlanıyor. Fiziksel olarak yapılan kafa hareketlerini algılayıcı şekilde üç boyutlu gözlem ve keşif yapabiliyorlar” dedi.