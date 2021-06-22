Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
22.06.2021 - 20:42 | Son Güncelleme: 22.06.2021 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 22 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : yıldız teknik üniversitesi,
794166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/794166.aspx
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