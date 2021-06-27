Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi süreci ile eğitim konusunda önemli bir sınav veren öğrenciler dün TYT bugün ise AYT sınavlarında ter döktü. Sınav maratonunun bugün yapılan ikinci aşama sınav ile son bulmasının ardından, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"

AYT heyecanı: Sınava son anda koşarak yetiştiler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı başlandı. Sınava bazı adaylar yine son dakika yetişerek, sınav salonuna girebildi.

Seri denemelere başlayın bir gün TYT, bir gün AYT Hedefler belirlendi, sabaha kadar ders çalışıldı, denemeler çözüldü. Bazen iyi bazen de kötü sonuçlar geldi. Ama artık gerçek imtihan ve emeğinizin karşılığını alma zamanı...